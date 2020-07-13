Москва, , 23:57 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 13 июля выявлена у 1220 российских военнослужащих. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны России.

Военнослужащий в маске Победы. Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1220 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в госпиталях Минобороны в настоящее время проходят лечение 953 человека, 25 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения. В изоляторах по месту прохождения службы содержатся 50 человек, ещё 192 военнослужащих изолированы на дому.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровело 53 военнослужащих, общая численность выздоровевших достигла 7615 человек.