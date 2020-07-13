Пекин, , 22:03 — REGNUM На всемирной конференции по здравоохранению, которая прошла в онлайн-режиме, стало известно о том, что Китай запустил глобальную платформу с использованием искусственного интеллекта в целях медицинских исследований, сообщает 13 июля Синьхуа.

С инициативой по созданию платформы, именуемой MedNet, выступили Китайская академия информационно-коммуникационных технологий и университет Цзяотун из Шанхая. Одной из задач платформы является расширение и активизация международного сотрудничества в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями.

В центре внимания MedNet находится общественное здравоохранение, для чего устанавливаются прочные контакты с ВОЗ, а также Международным союзом электросвязи и другими профильными международными организациями. Отмечается, что в процедуре запуска платформы принял участие представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.