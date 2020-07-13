Тюмень, , 14:46 — REGNUM В Тюмени появились первые результаты медико-криминалистического исследования костей, обнаруженных при реконструкции Спасской церкви областной столицы. Останки принадлежат мужчине ростом 164−170 см, умершему в возрасте от 60 до 80 лет, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения с ссылкой на экспертов.

Напомним, 12 мая 2020 года во время реставрации в Спасской церкви найдено захоронение — гроб с человеческими останками.

Предполагается, что кости принадлежат купцу и городскому голове Андрею Текутьеву, который скончался в 1916 году в возрасте 77 лет. Ранее считалось, что он похоронен вместе с женой на погосте Спасской церкви.

К сожалению, из трёх выделенных образцов ДНК для дальнейшего исследования оказался пригоден только один. Эксперты изучили его с применением систем анализа аутосомной ДНК и ДНК Y-хромосомы, что позволит установить прямое родство и кровнородственные связи по мужской линии. А также попытаются исследовать митохондриальную ДНК для установления дальнего родства по женской линии.

Чтобы точно установить принадлежность останков Текутьеву, необходимы образцы ДНК его потомков. Совместно со специалистами центра исторического наследия планируется составить генеалогическое древо купца.

Читайте ранее в этом сюжете: Археологи сделали выводы о захоронении в Спасской церкви Тюмени