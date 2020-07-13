Москва, , 13:04 — REGNUM Россия показала, что она не отстаёт от остальных стран в деле разработки вакцины от коронавируса, считает кандидат медицинских наук Николай Крючков. Об этом он заявил 13 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что исследование первой российской вакцины против коронавируса завершилось в Сеченовском университете.

«Новость, безусловно, замечательная для нас всех. Замечательно, что наши российские специалисты, я с некоторыми из них работал лично, занимаются этим вопросом, — заявил он. — Хорошо, что мы не отстаём от ведущих стран. Другое дело, что в эту новость надо внести уточнения. Формально клиническое исследование не завершено. Исследование близится к завершению. Группе из 20 человек ввели вторую дозу вакцины. Это ранний этап. Я бы хотел пожелать более масштабных исследований до вывода на рынок, в широкое применение. Если широкое применение начнётся в сентябре, то это означает, что не получится провести полный цикл исследований до сентября».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания вакцины против коронавируса начались в Сеченовском университете 18 июня.