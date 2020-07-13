Якутск, , 10:10 — REGNUM Шесть чистокровных коров из Якутии отправили в московский Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Эрнста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Читайте также: В Якутии во время ночной грозы убило током более десяти коров

Специалисты намерены исследовать якутских тёлок, предоставленных животноводческим хозяйством «Кылыс» Горного района Якутии.

Учёных интересует уникальные особенности якутского скота, такие как морозостойкость, состав крови и мраморного мяса, высокопроизводительность при небольшом корме, устойчивость к болезням, крепость копыта, жирность молока.

Также известно, что у животных есть множество минералов, полезных свойств для человеческого организма, в селекции другой культурной породы, генетике, возможность применения продукции скота в здравоохранении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии во время грозы ночью 13 июля погибли 11 коров из частного хозяйства.