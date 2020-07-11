Москва, , 23:52 — REGNUM Центр управления полетами ЦНИИмаш провел коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС), говорится в сообщении Роскосмоса.

МКС NASA

«Сегодня, 11 июля 2020 года, выполнена коррекция орбиты Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двигатели пристыкованного к МКС корабля «Прогресс МС-14» проработали 262 секунды, в результате средняя высота орбиты станции уменьшилась на 900 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, данная операция была проведена с целью формирования баллистических условий перед запусками к орбитальной станции двух российских кораблей: грузового «Прогресс МС-15» и пилотируемого «Союз МС-17». 3 июля высота орбиты МКС была внепланово скорректирована для уклонения от возможного столкновения с объектом космического мусора.