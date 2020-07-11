Москва, , 19:41 — REGNUM Вакцина от COVID-19, разработанная исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, не содержит в себе частей коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов.

«Препарат (от COVID-19) представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой… — сказал Тарасов. — Фактически она не содержала в себе частей коронавируса».

По его словам, принцип действия вакцины таков, что она должна вызывать иммунный ответ на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России вакцинация от COVID-19 будет добровольной. По его словам, число сторонников вакцинации за время пандемии коронавируса выросло.

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