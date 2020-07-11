Салехард, , 05:16 — REGNUM Два жилых модуля для обустройства на мысе Марре-Сале на Ямале будущего арктического научно-исследовательского стационара доставили военные вертолёты Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 10 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В исследованиях, которые планируется организовать на мысе, будут задействованы ученые Российской академии наук и Научного центра изучения Арктики.

«С 2021 года здесь будут проводиться регулярные наблюдения за динамикой мерзлоты и неблагоприятными природными процессами на побережье Карского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стационар, куда были доставлены жилой модуль на восемь человек и модуль кухня-столовая, обеспечит для специалистов возможность круглогодичной работы в арктических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на мысе Марре-Сале на полуострове Ямал военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) собрали более 125 тонн металлолома. На следующем этапе работ собранный металлолом будет разрезан, складирован и доставлен в места временного хранения.

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