Пекин, 10 июля 2020, 15:48 — REGNUM Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправлена в Китай, чтобы установить происхождение вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 10 июля представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает агентство Reuters.
В составе группы есть эпидемиологи и зоологи. Им предстоит определить объём работ, уточнила она.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 9 июля, что экспертам организации нужно подготовить основу для международной миссии. Специалисты должны продвинуться в понимании того, как новый коронавирус появился среди животных и как именно он перешёл к человеку.
Читайте также: В ВОЗ отметили усиление пандемии COVID-19 на глобальном уровне