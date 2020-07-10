Пекин, , 15:48 — REGNUM Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправлена в Китай, чтобы установить происхождение вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила 10 июля представитель ВОЗ Маргарет Харрис, передает агентство Reuters.

В составе группы есть эпидемиологи и зоологи. Им предстоит определить объём работ, уточнила она.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил 9 июля, что экспертам организации нужно подготовить основу для международной миссии. Специалисты должны продвинуться в понимании того, как новый коронавирус появился среди животных и как именно он перешёл к человеку.

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