Новосибирск, , 11:47 — REGNUM В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» запущен масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии». Об этом сообщили в правительстве региона.

Новый проект в сфере генетических технологий позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь большему числу новосибирцев Nso.ru

С объектами комплекса, планируемыми к реконструкции в рамках данного проекта, ознакомился Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он провёл рабочее совещание по развитию Центра.

В рамках рабочей поездки Губернатору продемонстрировали работу отделений Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии — филиала ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН: консультативно-диагностического отделения, лаборатории оперативной лимфологии и лимфодетоксикации, эндокринологического отделения.

Федеральная адресная инвестиционная программа Новосибирский Центр Компетенций (НЦК) «Генетические технологии» — важная часть проекта «Академгородок 2.0», которую реализуют в рамках национального проекта «Наука». Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств.

Новый проект в сфере генетических технологий позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь большему числу новосибирцев Nso.ru

Глава региона Андрей Травников подчеркнул, что некоторые перспективы проекта уже частично воплощаются в жизнь.

«Институт участвует в программе «Академгородок 2.0», в проектах по развитию клинической, лабораторной, исследовательской базы. Решён имущественный вопрос. Сегодня в собственности Института цитологии и генетики, конкретно этого подразделения ИЦиГ, сконцентрированы здания, которые раньше принадлежали разным собственникам. На базе этих зданий после проведения реконструкции, предполагается открытие новых отделений, расширение коечного фонда, обустройство новых лабораторий. Это позволит расширить применение тех компетенций, которыми обладают наши учёные-медики. Здесь у нас собраны очень хорошие, а по некоторым профилям — уникальные специалисты, которые оказывают помощь пациентам с диабетом сложной формы, с заболеваниями суставов, сердечно-сосудистой системы. Очень важно, что значительная часть пациентов — это жители Новосибирской области. Они могут получать уникальную помощь. Совместными усилиями в 2018—2019 годах министерство здравоохранения и ИЦиГ удалось увеличить объём финансирования и количество квот на высокотехнологичную медицинскую помощь для жителей нашего региона. Сегодня мы обсуждали, как дальше развивать этот проект, как выйти на этап реконструкции, чтобы иметь возможность и проводить научные исследования, делать новые прорывные открытия в медицинских науках, и оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь новосибирцам», — отметил Андрей Травников.

Во время рабочего совещания по обсуждению программы развития ФАИП НЦК «Генетические технологии» Губернатору представили доклады о роли Центра коллективного пользования «Центр клинических исследований и высокотехнологичной медицины» в программе развития ФИЦ ИЦиГ СО РАН и программу развития Центра.

В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, председатель СО РАН Валентин Пармон, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук, директор «ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН» Алексей Кочетов.

По словам директора ИЦиГ СО РАН Алексея Кочетова, создание Центра «Генетические технологии» подразумевает создание семи научных площадок. Центральная площадка разместится на базе Института цитологии и генетики СО РАН.

«Центр генетических технологий — один из ключевых проектов пакета «Академгородок 2.0». С передачей комплекса зданий появилась возможность развития проектов, входящих в состав Академгородка 2.0. Здесь откроется новый диализный центр, расширятся клеточные технологии, лечение диабета, ревматология, диабетическая стопа, суставы — все высокотехнологичные медицинские технологии здесь будут усилены», — пояснил Алексей Кочетов.

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук напомнил, что НГУ всегда активно работал с Институтом цитологии и генетики:

«Такая область науки, как биоинформатика, в Советском Союзе впервые появилась в НГУ в 1968 году. Сегодня у нас — четыре совместных кафедры и большие планы на развитие в связи с созданием Центра генетических технологий. Такое сотрудничество даёт серьёзный синергетический эффект».

Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Справка: Национальный проект «Наука» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проектов в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Подробная информация — на сайте Правительства РФ.