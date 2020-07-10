Ухань, Китай, , 06:34 — REGNUM Следствием заболевания COVID-19 может стать длительный сбой иммунитета пациента. К таким выводам пришли учёные из Института вирусологии Уханя, опубликовавшие результаты своего исследования на портале препринтов medRxiv.

В ходе исследования учёные проанализировали состояние 55 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Выяснилось, что для всех случаев было характерно появление лимфопении — временного или стойкого снижения уровня лимфоцитов в крови, отвечающих за поддержание иммунитета.

Отмечается, что в некоторых случаях лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению авторов статьи, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

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