Тегеран, , 09:05 — REGNUM 9 июля атташе Ирана по культуре в Ливане Аббас Хамеяр и ректор Бейрутского университета Святого Иосифа Салим Даккаше рассмотрели возможности обмена профессорами и студентами, а также организации курсов персидского языка в университете. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хамеяр охарактеризовал университет Святого Иосифа как один из успешнейших ВУЗов Ливана, который окончили 50−60 иранских студентов и деятелей культуры, включая покойно известного иранского историка Садека Айенехванда.

«В настоящее время десятки университетов по всему миру проводят курсы персидского языка», — отметил он, выразив готовность учредить в университете кафедру персидского языка и направить туда профессоров.

Салим Даккаше, в свою очередь, назвал иранских студентов одними из самых талантливых студентов университета. Приветствуя предложение об академическом сотрудничестве, он подчеркнул, что онлайн-образование может быть поставлено на повестку дня в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).