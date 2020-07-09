Нижний Новгород, , 13:04 — REGNUM Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области наделил проект по строительству научно-исследовательского лабораторного комплекса в Нижнем Новгороде статусом социального, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Статус дает возможность получить участок под строительство без торгов и освобождает от взносов за коммунальную инфраструктуру. Землю для создания научно-исследовательского лабораторного комплекса выделили в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Комплекс будет включать в себя опытно-промышленное производство высокочастотных химических соединений, используемых в микроэлектронике. Данные химические соединения являются сложными продуктами высокой и сверхвысокой чистоты, применяемыми при нанесении тонких нанопленок с использованием технологий CVD и ALD. Эти технологии используются на всех современных крупных производствах полупроводников, микросхем, процессоров, чипов, без которых не обходится ни одно современное электронное устройство: смартфоны, компьютеры, дисплеи.

«Это уникальное производство, на котором порядка 50% персонала будут составлять высококвалифицированные и высокооплачиваемые инженеры-химики, в основном со степенью кандидатов и докторов наук. Потенциальными клиентами продукции будут являться такие крупные мировые производители полупроводников из Азии, Европы и США, как TSMC, Qualcomm, SK Hynix, UMC, Toshiba, Infineon, Avago. Для нас важно, что данный инвестпроект отвечает задачам сразу двух нацпроектов — «Международная кооперация и экспорт» и «Наука», — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

ООО «ТК «Нефтепроминвест» планирует ввести объект в эксплуатацию в 2021 году. Объем инвестиций — 240 млн рублей.