Барнаул, , 06:55 — REGNUM Базу генетических данных лесных деревьев формируют в Алтайском крае, сообщили ИА REGNUM 9 июля в региональном правительстве.

По данным краевого министерства природных ресурсов и экологии, база генетических данных лесных деревьев необходима для определения их происхождения, контроля за оборотом семенного и посадочного материала лесных растений. В том числе эта работа необходима для предотвращения распространения очагов болезней и вредителей леса.

Специалисты составят на каждое дерево генетический паспорт, проводят ДНК-анализы. Точность генетических исследований достигает 94−99%.

Ежегодно проводится порядка 30 тысяч ДНК-анализов. Одна из семи занимающихся этой работой лабораторий находится в Алтайском крае.

На 2020 год Центр защиты леса Алтайского края запланировал 3625 ДНК-анализов.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область к 2024 году планирует выйти на показатель стопроцентного восстановления утраченных лесов.

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