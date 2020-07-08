Вашингтон, , 19:56 — REGNUM По причине неблагоприятных погодных условий принято решение о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, сообщает 8 июля американская компания-разработчик SpaceX.

Ранее планировалось осуществить запуск ракеты с очередной партией из 57 микроспутников интернет-сети Starlink в среду в 18:59 мск.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 должен был быть осуществлён со стартового комплекса LC-39A на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Уточняется, что кроме партии спутников Starlink ракета-носитель Falcon 9 должна была вывести на околоземную орбиту два малых аппарата дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 американской компании BlackSky.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня компания SpaceX запустила на орбиту 58 интернет-спутников Starlink. На сегодняшний день орбитальная группировка Starlink насчитывает 538 аппаратов.

Всего компания SpaceX запланировала развернуть на орбите группировку из 12 тыс. космических аппаратов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты NASA и Boeing подготовили по кораблю Starliner 80 рекомендаций