Ижевск, , 16:17 — REGNUM В Удмуртии в честь 100-летия государственности республики научные сотрудники Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН вывели новый сорт озимой пшеницы с повышенной урожайностью. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Новый сорт носит название «ДаУР». В переводе с удмуртского это означает век, а также это аббревиатура словосочетания — «Да, Удмуртская Республика».

На разработку сорта ушло шесть лет, теперь он будет передан на Государственное сортоиспытание. Сорт с повышенной урожайностью выведен специально для Волго-Вятского и Уральского регионов. Пшеница «ДаУР» имеет повышенную зимостойкость и устойчивость к грибным болезням — снежной плесени, склеротиниозу, бурой ржавчине. При возделывании этого сорта хозяйства Удмуртии получат гарантированный урожай.

ИА REGNUM напоминает, 4 ноября 1920 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР была образована Вотская автономная область. Революционным властям было дано задание провести работу на местах, подчитать численность удмуртов и русских, определится с включением в состав Вотской автономной области (ВАО) населенных пунктов и определить, какие оставить Вятской губернии.

5 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный комитет РСФСР своим декретом определил территориально-административный состав Вотской (Удмуртской) автономной области из 27 волостей Глазовского, 18 — Сарапульского, 14 — Елабужского и 12 — Малмыжского уездов Вятской губернии, городов Глазова и Ижевска. Население новой автономии составило 694 тыс. человек, 59% из которых были удмурты. Тогда в состав области не вошли Сарапул, Воткинск, территории Камбарского, Каракулинского, Киясовского районов. Административным центром ВАО был утвержден Глазов.

Только 2 июня 1921 года было принято решение о переводе центра в город Ижевск.