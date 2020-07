Москва, , 10:17 — REGNUM В России ежедневно проводятся десятки тысяч тестов на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Издание РБК попыталось разобраться, в чем смысл этих тестов, как они устроены и сколько стоят.

Тесты на антитела к коронавирусу Coronavirus-control.ru

Зачем нужны тесты на антитела?

Такие тесты показывают, знакома ли иммунная система человека с вирусом.

Антитела — это белки, которые циркулируют в плазме крови. Их вырабатывает наш иммунитет, когда сталкивается с новым патогеном или вирусом. Причем на каждый чужеродный элемент вырабатываются свои особенные антитела.

С помощью тестов можно узнать и о текущих, и о перенесенных инфекциях. Если антитела к тому или иному вирусу находят в крови человека, значит, его иммунная система борется с вирусом прямо сейчас или сталкивалась с ним раньше. Например, если вы переболели коронавирусом, но по ошибке приняли его за обычный ОРВИ, тест покажет наличие антител к SARS-CoV-2 даже спустя длительное время.

Чем тесты на антитела отличаются от обычных тестов на коронавирус?

Под тестами на коронавирус чаще всего подразумевают ПЦР-тесты. Они выявляют выделение вируса в окружающую среду в момент взятия анализа. Т. е. определяют, представляет ли человек угрозу для окружающих с точки зрения заражения. Для исследования у пациента берут мазок из ротовой полости. Биологический материал исследуют на наличие генетического материала вируса — в данном случае, коронавируса.

ПЦР считается одним из самых точных и чувствительных методов для выявления инфекций. Тем не менее, ПЦР-тесты на коронавирус иногда дают ложноположительный или ложноотрицательный результаты. Например, если вирус выделяется в небольшом количестве, или тест-система не достаточно чувствительна, или прошло более двух недель с начала болезни.

Анализы на антитела проводятся другими методами. В частности, для экспресс-диагностики используют метод иммунохроматографического анализа (ИХА-тест). Он выполняется с помощью тест-полоски или кассеты, на которые наносят каплю крови пациента.

Такие системы просты в использовании и не требуют специального оборудования. Если антител не обнаружено, тест показывает одну полоску, это внутренний контроль качества для каждого теста. Если в крови есть антитела IgM или IgG, то две или три.

В чем разница между антителами IgM и IgG?

Они вырабатываются на разных этапах «знакомства» организма с инфекцией. В первые дни в крови может вообще не быть никаких антител: организм еще не успел выработать ответ на вирус. Поэтому тесты на антитела не рекомендуют использовать для диагностики коронавируса в раннем периоде.

Через 4−6 дня после начала заболевания появляются антитела класса IgM. Их уровень достигает пика на второй неделе болезни, а к пятой неделе они почти исчезают. Это часть иммунного ответа в острой фазе заболевания.

Антитела класса IgG отвечают за длительный иммунитет к бактериям и вирусам и вырабатываются медленнее. Это наша «иммунологическая память». IgG определяется в крови к 7−10 дню болезни и сохраняется в организме от нескольких месяцев до десятков лет, а иногда и на всю жизнь.

Таким образом наличие IgM в анализе говорит о том, что человек болеет или только что переболел коронавирусом. А антитела IgG подтверждают, что инфекция миновала и организм знает, как с ней бороться. Но часто встречаются случаи, когда тест показывает и наличие IgM, и наличие IgG. Такая ситуация возможна со второй недели болезни и в течение 1−1,5 месяцев.

Наличие антител — это гарантия, что я не заболею коронавирусом?

Не совсем. Иногда антител может быть недостаточно для борьбы с инфекцией. Ученые пока спорят о том, сколько именно их нужно для устойчивого иммунитета. Но чаще всего наличие антител говорит о способности организма обезвреживать вирус.

Какие тесты на антитела применяются в России?

В РФ зарегистрированы несколько десятков ИХА-тестов. Довольно широко распространены тест-системы китайских производителей: Beijing Lepu Medical Technology, Core Technology, VivaChek Biotech (Hangzhou), Guangzhou Wondfo Biotech Co., Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. Кроме того, готовятся к регистрации тест-системы Panbio от признанного лидера диагностического рынка — американской корпорации Abbott, и в скором времени они также станут доступны для использования на территории нашей страны.

Почему мы так активно пользуемся китайской продукцией?

Большинство ИХА-тестов на антитела к коронавирусу действительно из КНР. Иногда даже тесты, которые позиционируются как российские или европейские, имеют китайские корни. Например, системы «Хема» состоят из китайских комплектующих. То же самое можно сказать об Inzek International Trading, которые собираются в Нидерландах. Даже американский Abbott для финальной стадии производства продукции использует свои китайские площадки.

Тест-системы из КНР активно используют не только в России. Так, представленные в РФ Viva Chek Biotech широко применяют в Австралии, Сингапуре и странах ЕС.

Большая доля китайский производителей на рынке объясняется тем, что у КНР просто больше опыта в борьбе с коронавирусом. Эта страна первой столкнулась с новой инфекцией, и теперь ее наработками пользуются другие государства.

Насколько точны эти тесты?

ИХА-тесты считаются высоко чувствительными и специфичными. Лабораторные исследования показывают, что точность тест-систем Core Technology, Beijing Lepu Medical Technology, VivaChek Biotech (Hangzhou), Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. составляет 98−100%. То же самое касается и многих других систем, представленных на российском рынке.

Сколько стоят тесты?

Продукты разных производителей серьезно различаются по цене, а упаковки — по количеству тест-систем. Подробнее — в таблице ниже.

Название тест-системы Стоимость для покупателя (руб. / шт.) Стоимость упаковки Beijing Lepu Medical Technology 725 руб. / шт. 14 500 / 20 шт. VivaChek Biotech (Hangzhou) 770 руб. / шт. 30 800 / 40 шт. Core Technology 770 руб. / шт. 19 250 / 25 шт. DRD 770 руб. / шт. 15 400 / 20 шт. Vazyme (Nanjing) Medical 800 руб. / шт. 40 000 / 50 шт. Guangzhou Wondfo Biotech Co. 960 руб. / шт. 19 200 / 20 шт. Хема 1000 руб. / шт. 20 000 / 20 шт. Innovita (Tangshan) Biological Technology Co. 1200 руб. / шт. 48 000 / 40 шт. Wells Bio 1700 руб. / шт. 42 500 / 25 шт. Inzek International Trading 1700 руб. / шт. 51 000 / 30 шт. Sugentech, Inc. (Korean Republic) 1999 руб. / шт. 49 990 / 25 шт

Как долго ждать результатов экспресс-диагностики?

Экспресс-тесты по методу ИХА показывают результат через 10−20 минут.

Если я переболел коронавирусом, у меня точно будут антитела?

С очень большой вероятностью. В мае американские вирусологи пришли к выводу, что антитела вырабатываются почти у всех пациентов, переболевших коронавирусом. При этом пол и возраст не влияет на наличие антител.

В ходе исследования положительный результат на антитела получили 511 участников из 624 больных. На повторном тестировании антитела нашли еще у 60 пациентов.

Авторы исследования отмечали, что все переболевшие могут спокойно возвращаться к работе. Однако точных данных о том, как долго работает иммунная защита от коронавируса, у ученых пока нет.

Достаточно одного теста или надо сдавать повторно?

Для выявления текущей или прошедшей инфекции с точностью

98−100% достаточно одного ИХА-теста. Тем не менее, рекомендуется повторный экспресс-тест для подтверждения диагноза.