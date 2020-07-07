Москва, , 18:34 — REGNUM Когда речь идёт об изобретении вакцины от коронавируса, то надо быть готовыми к тому, что эта вакцина может оказаться не очень долговечной. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«Часто возникает вопрос — можно ли создать вакцину? Для ответа на этот вопрос надо учитывать два аспекта. Первый — это возникает ли иммунитет у переболевших, и что является признаком этого иммунитета. Тот факт, что люди выздоравливают, означает, что иммунитет какой-то возникает. Иначе организм не смог бы справиться. Но насколько этот иммунитет долговечен? Этот вопрос остаётся открытым, — сказал Чумаков. — К сожалению, примеры других коронавирусов, которые вызывают простудные заболевания, показывают, что иммунитет против коронавируса не очень долговечный. Поэтому надо быть готовым к тому, что вакцина может оказаться не очень долговечной. И это надо иметь в виду при испытаниях. За этим надо внимательно следить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков заявил, что в борьбе с распространением коронавируса хорошо бы иметь такую вакцину, которая имела бы стерилизующий защитный иммунитет, то есть не только оберегала людей от болезней, но и делала бы их неспособными передать вирус другим.

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