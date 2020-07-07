Москва, 7 июля 2020, 18:34 — REGNUM Когда речь идёт об изобретении вакцины от коронавируса, то надо быть готовыми к тому, что эта вакцина может оказаться не очень долговечной. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков заявил, что в борьбе с распространением коронавируса хорошо бы иметь такую вакцину, которая имела бы стерилизующий защитный иммунитет, то есть не только оберегала людей от болезней, но и делала бы их неспособными передать вирус другим.
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