Москва, , 18:21 — REGNUM Для того чтобы эпидемия закончилась или стала спадать, необходимо, чтобы примерно 60% населения приобрели иммунитет. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«В некоторых странах, где была очень высокая заболеваемость, мы начинаем приближаться к этому порогу, — сказал он. — Есть надежда, что эта болезнь угаснет сама по себе даже и без вакцины. Хотя, конечно, вакцина была бы самым идеальным вариантом. Ещё один аспект этой болезни, который надо иметь в виду, — большинство из тех, кто заражается этим вирусом, не испытывают симптомов или испытывают их в очень слабой форме. Но тем не менее они приобретают некоторый иммунитет. Что ещё важно, так это то, что мы пока не можем измерить степень защищённости конкретных людей, так как у переболевших часто уровень антител очень невысокий, а у некоторых людей его нет вообще».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.

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