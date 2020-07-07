Москва, 7 июля 2020, 18:21 — REGNUM Для того чтобы эпидемия закончилась или стала спадать, необходимо, чтобы примерно 60% населения приобрели иммунитет. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чумаков объяснил, что глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, выглядит обнадеживающе.
Читайте развитие сюжета: Ученый рассказал о том, какая вакцина от коронавируса нужна людям