Москва, 7 июля 2020, 18:19 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом в Израиле может объясняться ослаблением карантинных мер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Израиля приняли решение закрыть бары, клубы и спортзалы из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом.
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