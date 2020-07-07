Москва, , 18:19 — REGNUM Вспышка заражения коронавирусом в Израиле может объясняться ослаблением карантинных мер. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«Вторая волна возможна. Вы видели, что произошло в Израиле. Они довольно рано ввели карантинные меры, и им удалось подавить распространение вируса, — сказал Чумаков. — Но где-то с конца мая наметился сильный подъём. По всей видимости, карантинные меры были ослаблены, и это привело ко второй волне. Поэтому нужно быть очень аккуратными. В РФ заболеваемость снижается, но, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, власти Израиля приняли решение закрыть бары, клубы и спортзалы из-за роста числа выявленных случаев заражения коронавирусом.

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