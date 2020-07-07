Москва, 7 июля 2020, 18:01 — REGNUM Глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, обнадеживает. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
В частности, вирусолог призвал не забывать, что коронавирус — это самый большой из РНК-содержащих вирусов. Его размер, по словам ученого, огромен — около 30 тыс. нуклеотидов. Вирус передаётся в основном респираторным путём, то есть воздушно-капельным. Но возможно заражение и другими путями — через грязные руки и так далее. Как пояснил Чумаков, место, через которое вирус входит в организм, это респираторный эпителий. Его первичной мишенью является респираторный тракт и легкие, а также и многие другие органы, насыщенные кровеносными сосудами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля прошло онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
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