Москва, , 18:01 — REGNUM Глобальная статистика, касающаяся распространения коронавируса, обнадеживает. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля заявил вирусолог, заместитель директора по науке отдела вакцин главного Агентства США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Константин Чумаков, выступая с докладом в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

В частности, вирусолог призвал не забывать, что коронавирус — это самый большой из РНК-содержащих вирусов. Его размер, по словам ученого, огромен — около 30 тыс. нуклеотидов. Вирус передаётся в основном респираторным путём, то есть воздушно-капельным. Но возможно заражение и другими путями — через грязные руки и так далее. Как пояснил Чумаков, место, через которое вирус входит в организм, это респираторный эпителий. Его первичной мишенью является респираторный тракт и легкие, а также и многие другие органы, насыщенные кровеносными сосудами.

«Поражения, которое этот вирус вызывает, становятся сейчас более-менее понятны. Это васкулит, — сказал Чумаков. — Вирус очень эффективно размножается в клетках, выстилающих кровеносные сосуды, что вызывает тромбоз. Плюс гипертрофированная реакция, которая тоже ни к чему хорошему не приводит. Глобальная статистика по состоянию на сегодняшнее утро — количество новых случаев продолжает увеличиваться. Трудно сказать, как дальше пойдёт. То ли мы находимся сейчас на пике, то ли эта кривая будет ползти дальше. Что обнадеживает — смертность не успевает за количеством новых случаев. Это означает, что, по всей видимости, либо вирус становится не таким злым, либо мы научились более эффективно лечить заболевших. Так что смертность постепенно снижается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля прошло онлайн-собрание Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

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