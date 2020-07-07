Москва, 7 июля 2020, 17:26 — REGNUM В странах, которые были сильно поражены коронавирусной инфекцией, значимую роль начинает играть коллективный иммунитет. Это, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 7 июля предположил член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Александр Лукашев, выступая на онлайн-собрании Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
При этом он пояснил, что, с одной стороны, сейчас в мире при разработке вакцин предлагаются очень современные подходы, но, с другой стороны, от этого отстают подходы к испытанию вакцин. По его словам, есть сведения, что значительную часть вакцин разрабатывают люди, которые «ещё полгода назад не слышали про коронавирус».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что за последний период появились новые знания, которые прямым образом влияют на подходы к лечению и к созданию вакцин.
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