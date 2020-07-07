Москва, , 17:07 — REGNUM За последний период появились новые знания, которые прямым образом влияют на подходы к лечению и к созданию вакцин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, выступая в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».

«За последний период появились новые знания, которые прямым образом влияют на подходы к лечению и созданию вакцин, — сказал он. — Нами было получено, что эволюция данного вируса происходит с очень низкой скоростью. Мы проверили это на достаточном количестве больных. Получается так, что, скорее всего, это достаточно медленно меняющийся объект, который вряд ли будет функционировать, как грипп».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что в настоящее время важно понять, какие разработки, связанные с лечением COVID-19, вышли на передний фронт.

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