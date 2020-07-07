Москва, 7 июля 2020, 17:07 — REGNUM За последний период появились новые знания, которые прямым образом влияют на подходы к лечению и к созданию вакцин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил член-корреспондент РАН, директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов, выступая в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «Новые знания о лечении COVID-19».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РАН Александр Сергеев заявил, что в настоящее время важно понять, какие разработки, связанные с лечением COVID-19, вышли на передний фронт.
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