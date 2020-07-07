Москва, , 10:18 — REGNUM Летняя школа Международного союза теоретической и прикладной химии (IUPAC) по зеленой химии в этом году из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн формате.

Но такой, продиктованный временем формат, позволит принять участие в мероприятиях Летней школы рекордному количеству участников. Среди участников школы представители 45 стран — более 200 аспирантов и молодых ученых, занимающихся инновационными разработками на основе принципов устойчивого развития, около 40 профессоров и преподавателей.

«В это кризисное время из-за эпидемии COVID-19 устойчивое развитие становится с каждым днем все более важной темой, — сказал на церемонии открытия руководитель Летней школы, профессор кафедры ЮНЕСКО по зеленой химии Венецианского университета Ка-Фоскари доктор Пьетро Тундо. — Научное сообщество должно подталкивать политиков на скорейшее решение проблем окружающей среды, именно этого ждет общество. Мы должны помнить, что устойчивое развитие невозможно без зеленой химии».

В качестве генерального партнера Летней школы вновь выступил российский производитель удобрений ФосАгро. Генеральный директор компании Андрей Гурьев отметил, что как зелёная химия является драйвером устойчивого технологического прогресса, так качественное образование и наука помогут людям перейти к более устойчивой и сознательной парадигме мышления.

«Мы в компании «ФосАгро» понимаем, что поддержка науки и образования — это долгосрочная инвестиция в будущее нашей планеты. Это залог объединения усилий для получения новых знаний, залог достижения Целей устойчивого развития ООН. Поэтому мы уже давно и плодотворно сотрудничаем с UNESCO и IUPAC в проекте «Зеленая химия для жизни», большое значение придаем Летним школам по зеленой химии», — подчеркнул Андрей Гурьев.

По словам генерального директора ФосАгро, проведение Летней школы по Зелёной химии — это отличная возможность для молодых ученых собраться вместе на одной площадке, чтобы обсудить свои проекты и научные идеи.

«Воспользуйтесь этим шансом найти команду единомышленников для совместной работы, обменяться опытом в области Зеленой химии и вместе бросить вызов таким глобальным проблемам как изменение климата, утилизация мусора, сохранение биоразнообразия на планете», — призвал молодых исследователей Андрей Гурьев.

Пьетро Тундо добавил, что около половины участников Летней школы являются исследователями из развивающихся стран и поблагодарил ФосАгро и лично ее генерального директора Андрея Гурьева за поддержку молодых ученых по всему миру.

Президент IUPAC профессор Кристофер Бретт подчеркнул, что сегодня мир столкнулся с проблемами загрязнения окружающей среды и изменения климата. В этих условиях для человечества важно как можно скорее перейти к устойчивому развитию, и важным фактором здесь является устойчивое производство в химической промышленности и энергетике. В этой связи IUPAC реализует ряд научных программ.

«В первую очередь хочу отметить нашу совместную программу с компанией ФосАгро и UNESCO «Зеленая химия для жизни», которая была запущена в 2013 году», — отметил Кристофер Бретт.

По словам профессора, для достижения поставленных ООН Целей устойчивого развития важны энтузиазм, инновации и креативность участников Летней школы.

«Уверен, что её проведение будет успешным и даст толчок новым идеям и сотрудничеству в области зеленой химии», — напутствовал участников Кристофер Бретт.

Читайте ранее в этом сюжете: Проект ФосАгро в национальном обзоре ЦУР