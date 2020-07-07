Бразилиа, , 00:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, созданной китайскими специалистами, начнутся в Бразилии с 20 июля. Об этом 6 июля сообщается на сайте властей штата Сан-Паулу.

Отмечается, что это стало возможным после того, как бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем одобрило проведение третьей фазы клинических исследований вакцины.

В испытаниях будут участвовать около 9 тысяч волонтеров из числа медицинских работников Бразилии, контактирующих с пациентами с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в стране проводятся исследования другой вакцины, разработанной в Оксфордском университете.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня стало известно, что китайская вакцина против SARS-CoV-2 вошла в третью фазу клинических испытаний в Объединенных Арабских Эмиратах.

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