Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По мнению учёных, через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, может распространяться коронавирус. Для того, чтобы минимизировать распространение коронавируса, они призывают изменить рекомендации.

Отметим, что коронавирусная инфекция, по мнению экспертов ВОЗ, распространяется через выделяемые из дыхательных путей человека с COVID-19 крупные капли. Например, при кашле или чихании во время общения.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на планете превысило 11 млн.