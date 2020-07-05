Берлин, , 16:02 — REGNUM Связь между изменением поведения сельскохозяйственных животных и явлениями сейсмической активности подтвердило исследование международной группы учёных, опубликованное в журнале Ethology: International Journal of Behavioural Biology.

С древних времён было описано много случаев необычного поведения животных незадолго до землетрясений или извержений вулканов. Группа учёных под руководством Мартина Викельского из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка решила проверить эти наблюдения с помощью специального исследования.

Для этого учёные установили чипы с датчиками активности на нескольких животных, включая коров, овец и собак, с фермы в деревне Каприлья в Италии. Наблюдения за животными продолжались с октября 2016 года по апрель 2017 года. За наблюдаемый период в этом районе было зафиксировано больше 18 тысяч землетрясений с магнитудой до 6,6.

Исследователи обобщили полученные с помощью датчиков данные о поведении животных и показатели сейсмической активности. Анализ показал, что поведение животных изменялась за некоторое время (от одного до двадцати часов) до землетрясения. Также учёные установили, что чем интенсивнее было сейсмическое событие, тем раньше животные начинали реагировать на его приближение.

Таким образом, авторы исследования подтвердили связь между изменением поведения животных и сейсмической активностью. Учёные отмечают, что для объяснения этого явления требуется проведение новых, более масштабных исследований.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года учёные из Гарвардского университета и специалисты компании Google представили систему, которая может предсказывать местоположения вторичных подземных толчков — афтершоков.