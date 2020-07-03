Москва, 3 июля 2020, 15:24 — REGNUM На факультете права Высшей школы экономики будут ликвидированы несколько структурных единиц, а также созданы новые научно-образовательные институты, лаборатории и центры по приоритетным направлениям развития факультета. Кроме того, в структуру факультета будут включены несколько уже существующих институтов — Институт права и развития ВШЭ-Сколково, Институт проблем административно-правового регулирования и Институт права цифровой среды.
На факультете гуманитарных наук произошло укрупнение департаментов. Вместо Школы философии и Школы Культурологии создана Школа философии и культурологии. Вместо двух «филологических» департаментов — Школа филологических наук.
Новая Программа развития ВШЭ предполагает создание на месте существующих департаментов и школ, которые занимались исключительно кадровым развитием, но не имели собственных ресурсов для развития исследовательских проектов, «сетки» больших проектов и научно-исследовательских и проектных подразделений, объединяющих сотрудников ВШЭ на основе общей исследовательской повестки. Ученый совет осенью принял решение, что три факультета подвергаются реорганизации в 2020 году, остальные в 2021—2023 гг.
В процессе реорганизации будет сокращена часть преподавательских ставок, введены ставки научных сотрудников. Согласно концепции единого контракта научно-педагогических работников ВШЭ, научные сотрудники в обязательном порядке преподают, а коллеги, занимающие ставки преподавателей — ведут научную работу.
Кроме того, факультет гуманитарных наук переходит к стандартному для других факультетов ВШЭ соотношению преподавательских ставок и числа студентов. У историков и философов сокращается нагрузка на других факультетах ВШЭ.
Учеными ФГН выдвинуто более 30 проектов новых исследовательских структур. Прошедший факультетский конкурс позволил выявить самые многообещающие из них, победители объявлены. Однако в июле работа по дальнейшей «настройке» проектов будет продолжена совместными усилиями деканата и ректората. По результатам работы научно-проектных групп, в течение 2020−2021 учебного года будет рассмотрена возможность преобразования самых успешных из них в отдельные научные и проектные структурные единицы (институты, центры и лаборатории).
На основании решения ученого совета ректор в рамках своих полномочий принял решение о ликвидации реформируемых структурных единиц факультетов.