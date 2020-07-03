Белокуриха, Алтайский край, , 08:11 — REGNUM Сегодня, 3 июля, в Алтайский край прибыл министр просвещения России Сергей Кравцов. Ради встречи с высоким гостем губернатор региона Виктор Томенко даже прервал режим социальной дистанции, в котором он провёл лишь неделю из-за выявленных носителей SARS-CoV-2 в его окружении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил начальник управления печати и массовых коммуникаций Евгений Нечепуренко, по случаю старта ранее отложенного из-за пандемии ЕГЭ профильный министр проведёт встречу в общеобразовательной школе № 1 Белокурихи. Также запланировано проведение совещания, в ходе которого будет обсужден вопрос организации сибирского «Артека».

Напомним, Великая Отечественная война навсегда соединила крымский «Артек» с маленьким сибирским поселком Белокуриха. После 15 месяцев и 7750 километров скитаний через всю страну по дорогам большой войны артековцы обрели там дом на долгие два с половиной года. Жили по артековским законам, следуя традициям. Учились в школе, старались быть полезными фронту. Работали в подсобном хозяйстве, писали письма, рисовали открытки фронтовикам, заработали деньги на танк Т34.

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