Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-Cov-2 может сделать его более заразным, предупредил 2 июля глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в ходе видеоконференции.

«Есть просто предположение, что вирус размножается лучше и может легче передаваться. Пока это на стадии проверки», — сказал он.

Фаучи добавил, что сейчас учёные ищут подтверждения этому предположению, однако имеющиеся данные указывают на возможность мутации вируса, которая ускоряет его репликацию.

Ранее Фаучи заявлял, что США готовы ко второй волне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Фаучи заявил, что США готовы ко второй волне пандемии