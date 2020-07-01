Москва, , 06:35 — REGNUM Аномально высокая температура, которая ожидается в первой декаде июля на европейской территории России, может спровоцировать аварии на трансформаторных подстанциях из-за перегрева в восьми регионах страны, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Так, по данным ученых, подобные риски характерны для Краснодарского края, Республики Крым, Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей.

Отмечается, что причиной возникновения аварий может являться повышенный расход электроэнергии из-за жары.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в 13 районах Новосибирской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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