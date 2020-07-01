Тегеран, , 17:58 — REGNUM 30 июня министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки объявил, что государство предприняло эффективные шаги по производству вакцины от смертельно опасного коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Иран скоро начнет производить исследования вакцины на людях», — сказал Намаки, выступая на церемонии открытия международной фармацевтической выставки Pharmex, проходящей с 30 июня по 2 июля. По словам иранского министра, испытания на животных прошли успешно, в связи с чем можно надеяться, что исследования на людях также пройдут благоприятно.

На церемонии министр охарактеризовал усилия иранских ученых в этом вопросе как многообещающие. Намаки особо отметил деятельность наукоемких компаний, подчеркнув, что Иран сегодня является одной из мощнейших стран на Ближнем Востоке, способных производить сырье для фармацевтической промышленности.

Смертельный коронавирус, впервые обнаруженный в китайском Ухане в декабре 2019 года, заразил почти 10 879 000 человек по всему миру и унёс жизни более 502 000, в то время как число погибших в Иране составляет около 10 900.