Москва, , 21:57 — REGNUM Аномально сильная жара накроет 1 июля Москву и столичный регион, сообщает 30 июня «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

При этом отмечено, что жара будет нарастать. Если 1 и 2 июля ожидается температура от 25 до 28 градусов по шкале Цельсия, то 3 июля термометр покажет свыше 30 градусов и не будет опускаться до 5 июля.

Такой тёплый воздух несут с собой воздушные массы из Средиземноморья.

Синоптики считают, что жара не будет сопровождаться существенными осадками, вероятны лишь небольшие дожди.

Вильфанд отдельно отметил, что в указанные дни будет повышенное ультрафиолетовое излучение.

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