Пекин, , 18:43 — REGNUM В режиме видеосвязи между Москвой и Пекином прошла церемония открытия Российско-китайского математического центра, созданного с участием МГУ и Пекинского государственного университета (ПГУ), сообщает 30 июня Синьхуа.

Руководителем центра по обоюдной договоренности сторон назначен академик Академии наук Китая (АНК), профессор ПГУ Чжан Цзипин. Задача состоит в продвижении сотрудничества ученых и студентов двух стран в математической сфере, а также разработка и взаимная поддержка моделей инновационной подготовки специалистов в ключевых для обеих стран сферах.

В церемонии приняли участие руководители обоих вузов — ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор ПГУ Хао Пин. В своих выступлениях они поздравили научные и учебные коллективы, профессорско-преподавательский состав, с укреплением сотрудничества и взаимодействия, выразив надежду на углубление традиций российско-китайской дружбы и расширение двусторонних научных и гуманитарных обменов.

Сообщается, что создание Российско-китайского математического центра является одним из важнейших мероприятий в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, которые намечены на 2020−2021 годы.