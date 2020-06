Пекин, , 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах. Об этом сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Вирус G4 описали микробиологи под руководством директора Центра по контролю и профилактики болезней КНР Джорджа Гао. Они отмечают, что новый вирус отличается от современных штаммов сезонного гриппа и имеет черты, характерные для вируса H1N1, ответственного за пандемию 2009 года.

«Вирус G4 обладает всеми чертами патогена, который может вызвать новую пандемию гриппа», — заявили учёные.

Предположительно, G4 возник после того, как свинья заразилась вариантами гриппа H1N1 и pdm/09. Новый штамм приобрёл и высокую смертоносность, и способность передаваться воздушно-капельным путем.

Вирус G4 принадлежит к иной антигенной группе, отличной от H1N1 и pdm/09. Эксперименты на хорьках показали, что против него бессильны существующие вакцины.

