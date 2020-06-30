Стокгольм, , 16:19 — REGNUM В своем новом отчете специалисты Каролинского института в Стокгольме утверждают, что люди, тест на антитела к COVID-19 которых был отрицательным, могут по-прежнему иметь и вырабатывать так называемый Т-клеточный иммунитет. Об этом 30 июня сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Наши результаты показывают, что иммунитет к COVID-19, вероятно, будет значительно выше в обществе, чем показывают тесты на антитела. Если это так, то это, конечно, очень хорошо с точки зрения распространения коронавирусной инфекции», — заявил профессор Ханс-Густаф Юнггрен из Центра инфекционных исследований при Каролинском институте.

Т-клетки, или Т-киллеры, являются одним из оснований иммунной системы человека. Это лимфоциты, которые способствуют выработке антител. Они также способны уничтожать клетки вируса.

«Наши результаты показывают, что примерно в два раза больше людей развили иммунитет за счет Т-клеток по сравнению с теми, у кого мы обнаружили антитела», — заявил Маркус Буггерт, доцент Центра инфекционных исследований при Каролинском институте.