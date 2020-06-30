Белгород, , 09:02 — REGNUM Риск заражения коронавирусом нового типа и то, как именно будет протекать болезнь, связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека. Такое предположение высказал руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов в беседе с ТАСС.

По его словам, до 90% заболеваний человека в большей или меньшей степени обусловлены генетически. Это относится также к инфекционным заболеваниям, включая коронавирус. Разные люди по-разному переносят болезнь либо вовсе не заражаются.

Индивидуальные генетические особенности человека влияют на работу определенных ферментов, например ангиотензинпревращающего фермента. Благодаря ему в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление.

Учёные уже установили, что более других подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Тяжёлое течение заболевания, вызываемого коронавирусом, обусловлено в том числе такими патологиями, как сахарный диабет или ожирение, а они имеют генетическую природу.

«Сегодня уже звучат факты, что рецепторы ангиотензинпревращающего фермента, которые определяют предрасположенность к поражению коронавирусом, вовлечены и в развитие ожирения, гипертонической болезни, сахарного диабета», — заявил Чурносов.

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