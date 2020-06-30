Москва, , 07:32 — REGNUM Три прототипа вакцин от COVID-19, созданных в России к настоящему времени, показали наибольшую эффективность, заявил 30 июня генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, вакцины успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ.

«Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты», — цитирует РИА Новости собеседника.

В интервью Ринат Максютов также сообщил, что с начала распространения в России коронавируса SARS-CoV-2 специалисты выделили более ста его штаммов.

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