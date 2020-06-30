Лондон, 30 июня 2020, 03:09 — REGNUM Сочетание лопинавира и ритонавира будет бесполезным при лечении коронавирусной инфекции, говорится в исследовании британской компании RECOVERY, которая изучает новые подходы к противодействию коронавирусу.
Исследование проводилось среди 1596 пациентов в больницах Великобритании. Они принимали указанные препараты, затем полученные результаты сравнивались с результатами лечения других пациентов.
«Комитет исследования пришел к выводу, что у пациентов, госпитализированных с диагностированным COVID-19, не наблюдалось положительного эффекта при лечении препаратами в комбинации лопинавир-ритонавир», — говорится в заявлении.
Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщал, что сегодня в мире идёт разработка 133 вакцин против коронавируса.
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