Тегеран, , 08:49 — REGNUM 28 июня министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад-Джавад Азари Джахроми заявил, что компания мобильной связи Ирана представит интернет 5G в течение нескольких месяцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая в кулуарах церемонии открытия крупнейшего центра обработки данных на западе страны, Джахроми отметил, что интернет-лаборатория сотовой связи 5G будет запущена в течение двух недель. Он охарактеризовал иранскую компанию мобильной связи как крупнейшего оператора на Ближнем Востоке, имеющего самый широкий охват связи.

Ранее иранский министр заявил, что правительство потратит миллиарды долларов на развитие и укрепление национальной сети передачи данных и обеспечение доступности интернета 4G. Он сообщил, что бюджет был выделен правительством на расширение национальной сети передачи данных.

Азари Джахроми также сообщил, что цель страны — обеспечить пять миллионов абонентов интернет-телевидением. По его словам, эта сфера экономики открывает огромные возможности.