Белгород, , 17:00 — REGNUM Грант на 144,2 млн рублей получит в 2020 году на научные разработки научно-образовательный центр Белгородской области «Инновационные решения в АПК». Базовым вузом НОЦ является Белгородский государственный университет, сообщили 29 июня в пресс-службе вуза.

Гранты правительства РФ получат пять научно-образовательных центров России. В числе них Белгородский госуниверситет. Деньги направят на расширение материально-технической базы научных подразделений вуза и на финансирование передовых разработок по темам белгородского НОЦ. Кроме того, в университете на средства гранта планируют создать несколько лабораторий, связанных с микробиологическими исследованиями.

«Гранты предоставляются по результатам деятельности научно-образовательных центров и свидетельствуют о выполнении поставленных задач. Только на базе НИУ «БелГУ» реализуется более десяти проектов и получено 20 патентов на изобретения по тематике НОЦ», — уточнил ректор НИУ «БелГУ», профессор Олег Полухин.

Средства на гранты заложены в федеральном бюджете.