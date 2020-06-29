Пекин, , 15:32 — REGNUM Военное использование разрешено в Китае для рекомбинантной вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной китайскими специалистами. Такое заявление выпустила компания CanSino Biologics.

Компания разработала вакцину на основе аденовирусного вектора Ad5-nCoV совместно с Пекинским институтом биотехнологий и Академией военно-медицинских наук Народно-освободительной армии Китая. Управление по вопросам гигиены и здравоохранения объединённых сил материально-технического обеспечения при Центральном военном совете (ЦВС) КНР выдало для этой вакцины специальное разрешение сроком на один год.

В Китае прошли первая и вторая фазы клинических тестов этой вакцины. Испытания показали её хороший уровень безопасности и высокий уровень иммунного ответа. Пока вакцину Ad5-nCoV ограничили военным использованием.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на этап клинических испытаний вышли несколько вакцин от COVID-19. Так, 20 июня стало известно о второй стадии тестов инактивированной вакцины, разработанной Институтом медицинской биологии при Китайской академии наук.

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