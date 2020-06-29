Москва, , 02:15 — REGNUM Цена изготовления ракеты-носителя «Ангара-А5» — 7 млрд руб., а производство ракеты «Протон-М» — 2,33 млрд руб. Об этом говорят данные финансового отчёта Центра Хруничева за 2019 год.

Сообщается, что благодаря ряду мероприятий через четыре года стоимость производства «Ангара-А5» будет сокращена до 4 млрд рублей.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН «Ангара» с текущего уровня 7,0 миллиарда рублей до уровня 4,0 миллиарда рублей к 2024 году», — говорится в финансовом отчете.

Как сообщало 22 июня ИА REGNUM, на «Ангара-А5» в 2029 году планируется запустить корабль «Орёл» для полета и высадки на Луну.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе готовят схему первой миссии по высадке на Луне