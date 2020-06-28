Стокгольм, , 19:55 — REGNUM Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, это может стать причиной разрушения городов в этом регионе, пишет шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на климатолога Юхана Киленшерна.

По данным климатологов, в отдельных региона Сибири температура в мае текущего года превысила норму на десять градусов. Такая жаркая погода является звеном в общей цепи и призывает отслеживать общую тенденцию, считает он.

«Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы (Сибири)», — отметил он.

Напомним, ранее телеканал BNN Bloomberg сообщил, что утечка топлива из-за повреждения резервуара в Норильске была вызвана таянием вечной мерзлоты в арктическом регионе. Также утверждалось, что инфраструктура региона в связи с этим рушится, а авария, вероятно, повредит вечную мерзлоту в данном регионе в долгосрочной перспективе.

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