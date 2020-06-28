Москва, , 06:43 — REGNUM Температура воздуха в столичном регионе ожидается в диапазоне от +26°C до +28°C. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь, местами грозы.

Атмосферное давление повысится до 745 мм рт. ст. Направление ветра северное. Скорость ветра 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице, из-за высокой температуры, жары, грозы и порывов ветра до 17 м/с.

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