Лондон, , 05:11 — REGNUM Учёные выяснили, что коронавирус может принуждать зараженные им клетки выращивать отростки для инфицирования ещё большего количества клеток. Об этом передает Financial Times со ссылкой на данные исследования активности смертельного вируса.

Сообщается, что исследователи сделали фотографии отростков к зараженных коронавирусом клеток используя сверхмощный микроскоп.

Ученые исследователи считают, что клетки выращивают отростки для более быстрого распространения вируса в зараженном организме.

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, учёные в США создали пептид, который помечает белковый шип коронавируса, как объект, подлежащий разложению до аминокислот.

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