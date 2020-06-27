Массачусетс, США, , 19:47 — REGNUM Американские учёные с помощью математического моделирования разработали пептид, который связывается с шипом коронавируса, тем самым помечая его для клетки в качестве белка, подлежащего разложению до аминокислот. Об открытии сообщается на сайте Массачусетского технологического института.

Многие учёные разрабатывают антитела против коронавируса, которые связываются с вирусом и инактивируют его. Подход учёных Массачусетского технологического института схож с этими разработками, но основан на свойстве природного фермента убиквитинлигазы (Е3), который может маркировать белки, предназначенные для разрушения, когда клетки уже больше не нуждаются в них. Далее помеченные пептидом вирусы клетка сама разлагает на аминокислоты.

Отмечается, что отправной точкой для расчётов стала модель белка рецептора ACE2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетку. Математическая модель рассчитала формулу пептида, который вместо ACE2 будет соединяться с вирусом, но почти не будет связываться с человеческими белками. Исследователи предполагают, что антивирусные пептиды можно будет доставлять в клетку с помощью безвредных аденоассоциированных вирусов.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что ранее учёные в США разработали принципиально новый тип препарата — наногубки, которые связывают и обезвреживают коронавирус SARS-CoV-2, а также блокируют излишние цитокины, которые вызывают «цитокиновый шторм» — главную причину смерти при COVID-19.

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