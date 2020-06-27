Олег Айрапетов, 27 июня 2020, 15:18 — REGNUM 1(14) марта 1914 года русский генеральный консул в Будапеште сообщал в МИД: «Узнаю из секретного источника: на 26 июня назначены четырехнедельные маневры. Запасные офицеры уже получили повестки. Место сбора не указано. Вероятно, маневры будут на юге Венгрии и в Боснии по сербской границе, примут участие четыре корпуса: Рагузский, Загребский, Темешварский и Надь-Себенский в присутствии наследника».
Даже во время боснийского кризиса, в сентябре 1908 г. ежегодные маневры в присутствии Франца-Фердинанда проводились вдалеке от границы — в районе Балатона и в них участвовал только венгерский гонвед, 90 тысяч солдат и офицеров при 280 орудиях. В сентябре 1909 года в императорских маневрах принимали участие три корпуса и две кавалерийских дивизии, но они проводились в Моравии. В сентябре 1911 года маневрировало уже четыре корпуса (10 дивизий) и две кавалерийских бригады, к которым потом присоединилась еще одна дивизия пехоты. Но и эти маневры проводились в глубине австрийской территории — на Дуклинском перевале в Карпатах. Через год маневры проводились в Южной Венгрии, на равнине между Тиссой и Трансильванскими Карпатами. В них участвовало 3 корпуса и 2 кавалерийские дивизии. Теперь готовилось гораздо более серьезные учения и к тому же на самой границе с Сербией.
Следует напомнить, что 4 армейских корпуса составляли четверть австро-венгерской армии (16 армейских корпусов) и ровно столько, сколько планировалось выделить на Minimal Gruppe Balkan, предназначенной для разгрома Сербии. В начале мая в столице Транслейтании были проведены совещания по внешней политике. Наиболее резко выступали против России люди из окружения наследника престола. 6(19) мая 1914 г. русский посол в Австро-Венгрии Н.В. Шебеко писал С.Д. Сазонову:
Желая снизить накал противостояния, русский министр иностранных дел 10(23) мая 1914 года выступил в Думе с программной речью о внешней политике, в которой подчеркнул отсутствие непримиримых противоречий с соседями. Сазонов заявил, что союз России с Францией и дружба с Англией крепнут и развиваются.
Особое внимание в речи было уделено и Австро-Венгрии:
Миролюбивые призывы и заявления русского министра остались не услышанными. В Берлине и Вене готовили новые действия на Балканах. В качестве цели был выбран Белград.
Планы провокации против Сербии обсуждались 12 июня 1914 г. во время встречи Вильгельма II с эрцгерцогом Францем-Фердинандом в замке Конопиште (Чехия), вскоре после чего наследник австро-венгерского престола отбыл на маневры в Боснии, имевшие самый провокационный по отношению к Сербии характер — их начало было назначено в Видов День (Видов дан) — траурный для сербов, поминавших героев битвы с турками на Косовом Поле в 1389 г. Положение в Боснии и Герцеговине было чрезвычайно сложным. Крестьянство, по преимуществу сербское, бедствовало, между тем именно из этого сословия выходила активная часть местной интеллигенции, стремившаяся получать образование в Белграде и, естественно, ориентировавшаяся в культурном и политическом отношении на Сербию. За 30 лет пребывания под властью Габсбургов в конфессиональной структуре провинции произошли изменения.
К моменту приобретения Веной Боснии и Герцеговины в 1879 г. православные составляли 43% населения (496 000 чел.), католики (значительная часть которых еще называла себя сербами) — 18% (209 000 чел.), мусульмане — 39% (448 000 чел.). В результате политической и экономической эмиграции к 1910 г. процент мусульман понизился до 33%, православные сохранили 43%, а католики увеличились до 23%. При этом абсолютное большинство землевладельцев (91%) и крестьян-собственников (57%) по-прежнему были мусульманами, а большинство арендаторов (74%) православными. 77% крестьян-собственников владели участками земли менее 5 гектаров. Малоземелье провоцировало эмиграцию за пределы провинции, ее города не могли предоставить возможность трудоустройства — в немногочисленных мелких мастерских работало около 13 300 чел.
Переход Боснии и Герцеговины под контроль Вены отнюдь не усилил Австро-Венгрию, а наоборот, создал новую и очень сложную проблему для империи. После подавления восстаний конца 70-х — начала 80-х гг. XIX века австрийское управление было твердым, но осторожным. Ситуация изменилась после аннексии, вызвавшей раздражение и недовольство. Австрийские власти ужесточили режим военного управления — с 1909 по 1914 гг. по обвинению в предательстве и шпионаже под суд в этой провинции было отдано 166 человек. Результатом была радикализация настроений молодежи. В 1910 г. Боснии и Герцеговине был дарован ландтаг, 15 июня 1910 г. при его открытии, на губернатора Боснии и Герцеговины генерала М. Варешанина было совершено покушение. Стрелявший — Богдан Жераич, серб из Герцеговины — сделал 5 неудачных выстрелов, после чего покончил жизнь самоубийством. Поступку Жераича был посвящен памфлет «Смерть героя», призывавший отомстить за эту смерть.
В 1908 г., в ответ на аннексионный кризис, в Сербии была основана организация «Народна Одбрана» («Народная Оборона»), которая действовала как в Сербии, так и в Боснии и Герцеговине. Она ставила перед собой преимущественно культурно-просветительские задачи, но одновременно занималась и набором добровольцев в сербскую армию и т.д. В 1909 г. «Народна Одбрана» была реформирована и стала заниматься исключительно культурной деятельностью. В 1911 г. в Белграде возникла подпольная организация «Объединение или Смерть», получившая другое название от своих противников — «Черная рука». Значительную часть ее руководства составили кадровые офицеры сербской армии, участники переворота 1903 г. во главе с полковником Драгутиным Дмитриевичем. Многие из них были недовольны последствиями аннексионного кризиса и действовали абсолютно независимо от правительства. Организация ставила перед собой цель объединения южных славян, включая Боснию и Герцеговину, Черногорию, Македонию, Словению, Хорватию и Старую Сербию,
Премьер-министр Пашич знал о существовании тайного офицерского общества и не без основания опасался его, но в целом имел о нем смутные представления. Тем не менее сербское правительство сочло необходимым заранее через дипломатические каналы предупредить наследника австро-венгерского престола об опасности поездки в Боснию. За неделю до планируемого начала маневров сербский посланник в Вене Йован Йованович посетил министерство иностранных дел Австро-Венгрии и сообщил, что у сербского правительства имеются сведения «об интригах в Сараево» и что поэтому сербское правительство рекомендует воздержаться от поездки наследника в Боснию. Эрцгерцогу была сообщена эта информация, но он настоял на поездке. Таким образом, эрцгерцог знал об опасности, но он не счел необходимым прислушаться к предупреждениям, возможно, воспринимая их как проявление слабости перед демонстрацией силы. Австрийская провокация удалась, но кончилась она трагически, в том числе и для ее организатора. На 28 июня 1914 г. выпадал не только день сербского национального траура, но и годовщина свадьбы австрийского наследника, и поэтому он решил взять с собой и жену.
Следует отметить, что по непонятным причинам охрана эрцгерцога была организована из рук вон плохо. В 1910 г., во время визита Франца-Иосифа в Сараево, на улицах, по которым проезжал императорский кортеж, был выставлен двойной кордон из солдат местного гарнизона, и, кроме того, сотням горожан, находившимся под подозрением у полиции, попросту запретили выходить из дома. В 1914 г. ничего подобного не было. В результате 6 террористов из организации «Молодая Босния» получили возможность совершить покушение. Первым в машину эрцгерцога бросил бомбу Неделько Чабринович, но она попала в соседнюю машину — в результате был ранен адъютант эрцгерцога. Чабринович попытался совершить самоубийство, но не успел раскусить ампулу с цианидом. Следующее покушение было удачным. Франц-Фердинанд и его супруга графиня София Хотек были убиты в Сараево Гаврилой Принципом. Принцип стрелял в эрцгерцога и губернатора генерала Оскара фон Потиорека, сидевшего в одной машине с наследником, но промахнулся и попал в графиню Хотек. Супруги умерли до приезда врачей.
Вслед за этим по Сараево и других боснийских городов прокатилась волна избиений сербов. Нападениям прежде всего подверглись школы и библиотеки, кроме того, было уничтожено около 200 магазинов и свыше 80 частных домов. Чешская газета «Час» 1 июля 1914 г. сообщала:
Но в Вене эти интересы понимали по-другому. Там почти сразу же решили использовать это убийство для экзекуции, в пользу которой высказались начальник Генерального штаба фон Гетцендорф и министр иностранных дел граф Леопольд фон Бертхольд, но нуждались в германских гарантиях. 5 участников покушения были схвачены, 6-й бежал в Сербию. На суде Принцип заявил:
Положение кметов,
В первые дни после Сараевского убийства симпатии европейского общественного мнения в основном были на стороне Австро-Венгрии, тем более, что поначалу в действиях ее правительства не было ничего, предвещавшего будущий конфликт. Не было поначалу и обвинений в сторону правительства Сербии.
К этому можно лишь добавить, что за две войны на Балканах Сербия порядком опустошила свои арсеналы, и для их восстановления, а также развертывания новой военной машины с учетом возможностей приобретенных территорий нуждалась во времени, деньгах, офицерских и унтер-офицерских кадрах и т.п.
Не удивительно, что официальный Белград сделал все, чтобы избежать обвинений Вены. 15(28) июня 1914 г., в Видов дан в столице Сербского королевства, как и ранее, начались поминальные церковные службы, а вслед за ними торжества и гуляния. Около 17.00 было получено известие об убийстве наследника империи Габсбургов. Немедленно распоряжением властей все торжества были приостановлены, закрыты театры и т.п. Король Петр, принц Александр, правительство, Скупщина — все отправили в Вену телеграммы с выражением соболезнований. Сделано было все, чтобы не допустить провокации. Но в Германии, от позиции которой во многом зависело будущее поведение Австро-Венгрии, сомнений не было. 2 июля саксонский военный агент в Берлине доносил в Дрезден: «У меня создалось впечатление, что большой генеральный штаб считал бы желательным возникновение войны сейчас». В отличие от австрийской армии германская была готова к большой войне.
Впрочем, в Вене и не ожидали ее. По свидетельству министра финансов графа Стефана Буриана, в Австро-Венгрии никто вообще не хотел войны, судя по всему, имелось в виду — не ограниченной Балканами. «Провокации нашей маленькой сербской соседки, чувствовавшей поддержку своей могущественной покровительницы, — писал он, — были невыносимы». Австрийская миссия в Белграде за отсутствием повода постаралась найти его. Русское посольство было обвинено в том, что на его флагштоке в день похорон эрцгерцога не был приспущен флаг. Поехавший к австрийскому посланнику Владимиру Гизлю фон Гизленгену русский посланник Н.Г. Гартвиг скончался от удара, пытаясь убедить своего австрийского коллегу в непричастности сербского правительства к событиям в Сараево. В Белграде немедленно поползли слухи о том что Гартвиг был отравлен.
Гартвиг ничего не ел и не пил в австрийской миссии и курил лишь собственные сигареты. Его австрийский коллега был в отчаянии. По свидетельству врача, немедленно вызванного Гизлем (к доктору миссии вскоре присоединились и два сербских медика), русский посланник умер от разрыва сердца, его австрийский коллега до последнего момента пытался оказать умирающему помощь. Никаких признаков отравления не было найдено. Сербский посланник в России Мирослав Спалайкович на встрече с Сазоновым передал русскому министру просьбу сербского правительства, поддержанную городом Белградом — разрешить похоронить Гартвига в сербской столице, «чтобы сербский народ всегда имел возможность чтить память русского дипломата, оказавшего сербам ряд неоцененных услуг». Просьба была удовлетворена.
Погребение Гартвига состоялось в столице Сербии 1(14) июля при огромном стечении народа и депутаций от различных городов, общественных организаций, дипломатического корпуса и правительства. В городе был объявлен траур, магазины не работали. За два дня до этого весь Белград был покрыт прокламациями, призывавшими горожан подержать траур — прекратить торговлю, вывесить черные флаги и т.п. «Похороны, — как отмечал В.Н. Штрандтман, — носили характер исключительного всенародного события».
В 9 утра процессия двинулась от посольства к собору, а потом на кладбище. В городе было тихо и спокойно, по пути процессии дома были украшены траурными флагами, стояли шпалерами войска, за гробом шел наследный принц Александр с братьями, высшие военные и гражданские чины. После отпевания в соборе премьер-министр Пашич сказал речь:
Мэр Белграда Нестерович, встав на колени перед могилой, сказал:
На следующий день состоялось торжественное заседание городской Думы сербской столицы, где было принято решение назвать именем Гартвига одну из улиц Белграда. На надгробный памятник русскому дипломату сербское правительство выделило 100 тыс. франков, еще столько же было собрано по подписке.
Во время похорон, несмотря на слухи о роли, которую сыграл в смерти Гартвига Гизль, был соблюден образцовый порядок, враждебных Австро-Венгрии демонстраций не было. Это не помешало представителю Австро-Венгрии столь активно распространять слухи о готовящемся покушении на собственную жизнь, что их пришлось опровергать в прессе. Впрочем, это уже не имело значения. Начальник австро-венгерского Генерального штаба барон Франц Конрад фон Гетцендорф с самого начала стал активно настаивать на военной экзекуции против Сербии. Он был постоянным сторонником военного решения сербской проблемы. Еще во время боснийского кризиса 1908−1909 гг. он считал военную акцию совершенно необходимой, иначе, по его словам, в течение десяти лет Монархия сократится до размера Швейцарии. Бюлов вспоминал:
Эту позицию военных разделяли дипломаты.
В любом случае, австрийская игра во многом зависела от позиции Берлина. А там весьма опасались распада Австро-Венгрии, за которым последовал бы распад созданной группировки Центральных Держав и потеря контроля над дорогой к ресурсам Османской империи.
5 июля 1914 года состоялась встреча Гетцендорфа с его императором, где в принципе был решен вопрос о войне с Сербией, но многое (сроки и масштаб) зависело от ответа Германии, от ее гарантий. Франц-Иосиф смотрел на будущее пессимистически, и первоначально отнюдь не был настроен воинственно. Однако его удалось убедить в том, что экзекуция Сербии не вызовет общеевропейского конфликта.
Результатом было обращение к Вильгельму II с просьбой о поддержке со словами, исключавшими мирный исход кризиса:
О мирном урегулировании в Вене больше никто не думал.