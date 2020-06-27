Вашингтон, , 13:00 — REGNUM Видео, на котором обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) соединены все снимки Солнца, сделанные за последние десять лет наблюдений за светилом, опубликовало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

«По состоянию на июнь 2020 года Обсерватория солнечной динамики НАСА (SDO) в течение целого десятилетия безостановочно наблюдала за Солнцем», — говорится в сообщении, прикрепленном к видео.

Также указывается, что со своей орбиты в космосе вокруг Земли SDO сделала за это время 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив 20 миллионов гигабайт данных за последние 10 лет.

Кроме этого, уточняется, что данная информация позволила сделать многие новые открытиям о работе нашей ближайшей звезды ее влиянии на всю солнечную систему.

При этом на видео демонстрируются рост и падение солнечной активности, которые происходят раз в 11 лет, а также ест и темные кадры, которые получились из-за того, что оптика SDO в этот момент была затмевалась Землей или Луной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 21 июня российская государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» показа снимки редкого астрономического явления — кольцеобразного затмения Солнца.