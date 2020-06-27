Токио, , 09:29 — REGNUM Метод точного определения вероятности развития около 20 заболеваний разработали учёные из университета Хиросаки и университета Киото, сообщает 27 июня агентство Kyodo.

При помощи искусственного интеллекта учёные создали систему анализа медицинских показателей человека примерно по 20 направлениям. Полученные результаты подтвердили возможность прогнозирования развития диабета, деменции, артериосклероза, гипертонии, хронической почечной недостаточности и ряда других.

«Мы смогли с высокой степенью точности предсказать вероятность развития заболеваний у человека в течение последующих трех лет», — прокомментировал результаты профессор Ясуси Окуно из университета Киото.

Отмечается, что предложенный метод позволит предотвратить ряд заболеваний, заранее предупредив о необходимости профилактики и изменения образа жизни в случаях, когда речь идёт о вредных привычках.

Читайте также: Учёные из Японии назвали новую причину ожирения